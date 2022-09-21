高市府經發局活化擁有70年歷史的鹽埕第一公有零售市場，市場被改造為木構屋建物，且兼具採光、通風，舊市場煥然一新。（洪浩軒攝）

台灣設計展10月於高雄盛大展開，高市府經發局活化擁有70年歷史的鹽埕第一公有零售市場，將舉辦「埕市鹽遊會」活動，引進在地參捌地方生活團隊招募11組青年攤商，打造青銀共市典範，並實施軟硬體優化工程，如今市場被改造為木構屋建物，且兼具採光、通風，舊市場煥然一新。

鹽埕第一公有零售市場已超過70年歷史，由於時代變遷超商、商場隨處可見，迫使民眾採買習慣改變，導致市場內的攤商受到極大衝擊。高市府評估後，認為鹽埕第一公有零售市場地理位置優越，且規畫台灣設計展延伸至鹽埕地區，擴大辦理「埕市鹽遊會」，因此，決定將鹽埕第一公有零售市場引入活化機制，作為「埕市鹽遊會」主展場。

高市府為了讓市場設施更安全、整潔明亮，經發局今年導入創意設計，展開軟硬體優化工程，特別針對市場建築老舊漏水、內部通風採光不足及入口意象不明等問題，編列經費執行整體整建修繕，並擴大招募青年攤商入市營業。

鹽一市場改造工程主要是拆除加設的天花板與繁複層架，呈現出原始的山形木構屋頂，再增添新木料強化屋體結構，並打開屋頂設置天窗引入自然光、自然風，讓市場瞬間變亮，揮別以往外界對市場昏暗刻板印象。

經發局表示，目前委託參捌地方生活團隊引入11個青年攤商進駐，除有蘿蔔糕、蛋餅等傳統美食，也有南蠻雞、精釀啤酒等多元攤商類型，不但協助創業青年進駐，更達到與傳統攤商共創「青銀共市」的典範。

高雄市長陳其邁表示，市場不只是物品買賣的地方，對許多長輩來說是他們生活的重心，也是老朋友感情交流的地方，這是超商無可取代之處，高雄市場改造以此為出發點，希望保留原有功能、記憶與感情，並注入新的創意能量，讓高雄的市場不斷邁進。