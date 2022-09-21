臺斐(南非)汽車零配件產業合作會議於20日以視訊會議方式舉行，由經濟部國際合作處處長陳永章、南非聯絡辦事處代表Hugh Graham Anderson與駐南非代表處代表賀忠義分別致開幕詞，並邀請多位來自臺斐汽車產業領域專家進行5場專題演講，包括南非產官界專家代表簡介南非政府汽車產業行動計畫、南非汽車零配件製造業協會(NAACAM)及南非汽車投資計畫。

另外，我方車輛測試中心專家介紹臺灣電動車產業機會，及臺商代表分享於南非經營汽車零配件公司的成功經驗，雙方透過專題演講及對話座談進行汽車零配件產業交流，期盼強化臺斐汽車產業技術合作，共創電動車市場潛在商機。

陳永章於開幕致詞中表示，汽車零組件是我國最重要的工業部門之一，超過8成製造商將汽車零組件出口至海外市場。同時近年全球車輛市場普遍提高對汽車電子相關產品的需求，進而帶動國際供應鏈成長，尤其在許多汽車零配件業別，例如高電壓線束、電池基礎材料及智慧電網科技等，均提供臺斐潛在合作契機，並持續作為雙方深化產業技術與市場拓展之關鍵動能，若能掌握商機進行交流，將有助推動臺斐汽車零配件產業發展。

南非聯絡辦事處代表Anderson致詞時指出，南非汽車零配件產業係斐方重要製造及出口產業，與國際景氣具高度連動，預期全球汽車產業逐步復甦後將為南非帶來需求動能成長，南非汽車零配件廠商也有意進入歐美各國汽車原廠零件供應鏈及售後服務市場，期盼本次會議能強化臺斐汽車產業經驗交流，促成雙方更多合作契機。駐南非賀代表強調臺灣整車製造受到國際肯定，許多國際車廠均與我業者合作在臺設置生產線，且我國汽配零件供應鏈完整，亦具備ICT優勢條件進入歐美電動車市場，相信臺斐雙方未來在電動車零配件領域有更多合作機會。

現場與會專家於專題演講時表示，南非政府持續推動汽車產業行動計畫(SAAM)，藉由提高汽車產量、車輛在地化組裝比例及改善汽車業基礎設施等措施達成SAAM 2035願景，並透過汽車投資相關計畫吸引國際資金挹注；南非汽車零配件製造業協會(NAACAM)代表也指出，該會將為南非汽車零配件製造商提供各項增值服務，同時也為南非國內OEM供應商於售後服務及出口市場協助汽車產業價值鏈階段性轉型升級；我方車輛測試中心代表則提及，為提供車輛產業研發技術及檢測驗證等服務，車測中心結合政府資源協助業者突破整車及零組件開發技術，並介紹我國2050淨零碳排路徑圖對推動電動車發展之各項進程，以及加速國產電動車產品開發及因應能源轉型等產官合作未來規劃；在南非經營汽車零配件已有26年之久的臺商代表亦指出，開發非洲市場最佳途徑就是運用南非地緣優勢作為汽配生產中心之中繼站。

南非目前已是非洲大陸自由貿易區(AfCFTA) 的締約國之一，同時亦為撒哈拉沙漠以南最先進經濟體，臺斐雙方藉由召開此次汽車零配件產業合作會議發掘潛在發展契機，除展現兩國深化電動車各項零組件之技術研發的決心與韌性，也為深化彼此汽車產業合作利基，共創雙贏成果。