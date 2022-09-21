德國政府21日（周三）同意將德最大天然氣進口商Uniper國有化，後者因天然氣價格飆漲而陷入嚴重虧損，德政府繼7月提供紓困後，決定讓Uniper收歸國有以維持產業運作。

根據協議內容，Uniper將以每股1.7歐元的發行價增資80億歐元（79.4億美元），由德政府獨家收購，屆時政府將持有Uniper約99％的股份。

另外，Uniper母公司芬蘭能源業者Fortum樂見其成，表示德國政府將出資5億歐元收購Uniper股份。

Fortum周三早上發布聲明指出，「自7月Uniper與德政府達成穩定方案後，Uniper的情況急速惡化，促使我們同意採取最新措施以解決問題」，預計第三季完成交易。

德國經濟部指出，此方案帶來清楚的股權結構，俾以保全Uniper以及企業、市立電力公司和消費者的能源供應。

Uniper是德國最大天然氣進口商，自從俄國大幅削減輸德的天然氣，這帶動天然氣價格狂飆，使得Uniper承受龐大虧損，德國政府已於7月提供150億歐元（約149.5億美元）的紓困協議俾以度過難關。