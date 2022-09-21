謝女感謝楊梅警方協助，讓愛犬能平安返家。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

桃園市楊梅區一名29歲謝姓女子19日下午發現家中飼養的黑柴犬消失不見，查看監視器才發現，黑柴趁家人不注意時溜出門，在馬路上被不明人士抱走，心急如焚下尋求警方協助，追查車牌號碼後找到該名駕駛，原來對方只是熱心協助打算送往動保處查看晶片，謝女見愛犬平安無事，也放下心中大石。

楊梅警分局接獲謝女報案後，立即調閱道路監視器畫面，發現一名小客車駕駛將黑柴抱上車便開車離去，員警透過車輛特徵比對查出車牌號碼，聯繫上該名駕駛。經瞭解，原來是對方見黑柴獨自走在路上，附近也未看見飼主身影，擔心發生危險，打算帶牠到動保處查看有無晶片可聯絡飼主。

該名駕駛在前往動保處途中，接獲警方來電，便立即駕車將黑柴送至楊梅派出所歸還給飼主。謝女見愛犬平安無事，心中大石終於放下，感謝員警熱心協助，讓愛犬能平安回家。

警方呼籲，民眾若飼養寵物要記得植入晶片，隨時注意寵物動向，外出時也務必戴上牽繩或採取適當防護措施，避免走失或發生交通事故。