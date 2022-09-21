「賽車教父」廖老大因不滿批評台灣的跑車不快，和大陸網紅杰尼龜「HG杰爺」槓上，改裝進口名車和對方一較高下爆紅，之後網路上因直率的反應和觀點收穫許多粉絲，近日廖老大因為運動要不要去健身房這件事和館長陳之漢槓上，兩人握手言和才沒多久，就傳出廖老大說以後不直播了，要回歸正常生活，讓許多粉絲訝異。

廖老大今（21日）在臉書PO出影片，標題寫道「感謝粉絲們一路來的支持！」他鄭重宣布「從這一刻起我正式退出網路，不再做直播，首先很感謝這幾個月來對我的支持，我曾經說過我做直播是為了幫助浪浪，捐助飼料給牠們，感謝粉絲的支持，先前我們已經捐出去6、7百萬的飼料，但最近直播義賣商品很明顯已經賣不動，所以我決定要回復我原來的生活，不再出來當直播主，感謝粉絲一路來的支持。」

廖老大強調謝謝粉絲一路以來的支持，提及這半年為了台灣發聲花了5百萬去打破亞洲記錄，「然後又出來做捐血活動，以及幫助浪浪的義賣商品活動，並且創立一個最低加盟金的飲料店，這半年我為台灣做非常多的事情，不管你們喜不喜歡我，都感謝你們，我想恢復我原來的生活，陪陪自己的家人，祝大家身體健康事事順心。」

廖老大最後用微笑和粉絲們告別。（圖／廖老大facebook）

廖老大最後帶著微笑和粉絲說掰掰，許多網友湧入留言：「辛苦了廖老大還有D2團隊跟所有人員謝謝你們」、「廖老大，謝謝您的善心，為這個社會做了這麼多的事，辛苦您了~」、「老大是我追的第一個主播，也是唯一的一個！今年是我覺得活的很有存在價值的一年，從開始捐給浪浪到捐血，原來我的一份小小心力也可以做善事，認真覺得這世沒有白活了！」、「感謝半年來對社會、對浪浪的無私幫助！」、「好難過，以後看不到老大的直播了」。