為打造更適合腦力密集、輕資產新創企業的籌資環境，證交所今（21）日調降創新板上市市值標準，第一類上市市值將從15億元降為10億元，同時營收條件由近四季合計不低於1.5億元門檻，調降為1億元，第二類生醫類市值門檻由30億元，同步調降為20億元；同時，申請轉板年限由2年縮短為1年。

網路、行動手持裝置快發展，帶動Iot物聯網、AI人工智慧、大數據等新創企業快速發展，證交所打造創新板的目的，就是為了上述擁有關鍵核心技術、創新能力，或創新經營模式的企業，有進入資本市場籌資的機會，錼創-KY創以Micro LED創新顯示器技術應用，成為首家掛牌公司。

近年來在政府政策大力扶植下，台灣新創公司展現出充沛的能量及良好的發展成果。資金投入對於新創公司發展極為重要，證交所調整「創新板」規章，目的就是為讓新創企業能夠及早進入資本市場，進而降低籌資成本。

此次規章鬆綁有以下三大面向：

首先，為落實扶植新創企業發展的初衷，證交所調降「創新板」前兩類上市市值標準，前者鎖定產銷尚未達規模經濟或輕資產之公司，如電商、數位科技及軟體服務務等，後者則為生醫類。證交所將第一類上市市值從15億元，降為10億元，上市營收條件現行最近四季財報合計不低於1.5億元，同步調整為1億元，第二類生醫類市值門檻由30億元降為20億元，但第三類市值維持40億元不變。

其次，創新板公司一旦符合上市條件，得申請轉列上市公司掛牌交易，為避免轉板條件限制，影響創新企業評估申請上市意願，證交所參考鄰近亞太地區證券市場規定，將申請轉板年限從上市掛牌日起屆滿兩年，縮短到一年。

最後，則是針對證券承銷商端相關業務，證交所增訂「應提出承銷股數逾300萬股者得以不低於300萬股」承銷股數下限但書規定，如此一來，提升資本額較大新創公司的配售效率，適度減少市場胃納不足的風險，且兼顧創新板上市規章的合理性及彈性。

同時，承銷商委任期間調整為，上市掛牌日起至其後3個會計年度為止，以分散承銷風險，惟證交所會視個案狀況延長委任期間，以保留強化監理措施彈性。

證交所表示，創新板建置目的，發揮資本市場扶植創新企業成長、茁壯的育成功能，助其擴大營運、吸納優秀人才，發展過程中持續多元招商引資、加強市場溝通，並適時檢討訂定更為合宜的上市條件規範，將此一板塊打造成為亞太地區科技創新事業的上市新品牌。