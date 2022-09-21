疫情期間發生的供應鏈混亂，製造業先是陷入斷鏈瓶頸，現在又逢終端需求減弱，元大寶華綜合經濟研究院21日指出，製造業、資訊電子工業等疫情期間受惠的產業，目前面臨存貨壓力大增，按2000年網路泡沫、2008年金融海嘯的兩次重大經驗，製造業庫存調整約需四個季度的時間。

元大寶華綜經院董事長葉銀華指出，製造業存貨壓力山大，對於經濟的影響將反映在投資、出口的數據，在消庫存的過程，民間投資將會動能減緩；若是消庫存發生在上市櫃公司，月營收成長率下降的同時庫存還在增加，「股價就會被打擊了」。

占台股權重約55％的資訊電子工業，今年上半的存貨率是一般製造業的三倍，在消庫存完成之前，對股市動能都是一項影響因素。

當前全球的去庫存，僅在消耗疫情期間重複下單的產能，而非需求急凍，元大寶華預判，本波製造業庫存調整幅度將相對和緩。就個別產業來看，元大投顧預測半導體自第三季起的庫存調整，將會進行到明年第二季，如IC設計庫存天數居高，已接近130天，高於近三年平均的90天左右，庫存調整會持續到2023年上半年。

DRAM方面，元大寶華指出，過往庫存調整周期約六～八季，而DRAM終端出貨量的手機、NB/PC與伺服器占超過80％，在高通膨隱憂下，消費性需求疲軟擴散至企業端，預期此波的庫存調整會較過去的平均時間更長。