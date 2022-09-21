以生產可樂果聞名的老牌食品廠聯華食（1231），2020年底宣布桃園觀音新廠興建計畫後，投資案持續推進，21日公告發包自地委建工程合約，投資金額達34.29億元，工期約兩年半，按推算，最快2025年完工投產。

聯華食早在2020年10月就對外宣布新投資計畫，包括在桃園觀音打造休閒零食新廠，原訂廠房加設備投資金額為33.1億元；另外聯華食也擬在基隆興建鮮食廠，投資金額8億元，如果加上兩塊土地的購地成本14.64億，兩大案總投資金額就高達55.74億，創下公司近年來的最大手筆投資。

相關投資案持續推進，而考量過去一段時間建材、工資大漲，工程成本變動，聯華食今年5月就已經公告，追加觀音新廠的工程及設備預算，其中廠房興建預算從原定的27.1億元，提高到36億元，足足增加8.9億元；機器設備預算也從6億元倍增到12億元，如果再加上購地成本10.64億元，光是觀音新廠的總投資金額就高達58.64億元。

而聯華食今天再補充公告正式發包，其中廠房新建工程委託旭源營造，投資金額25.73億元；廢水處理設備購置及設置工程委託台灣龍神，投資金額4,011萬元；機電工程委託特群機電，投資金額8.16億元，合計金額為34.29億元，與追加後的廠房興建預算36億元相去不遠。而這也宣告聯華食的觀音新廠自地委建廠房案正式啟動。

聯華食總經理林家齊先前在法說會中表示，聯華食業績穩定成長，原來的舊廠產能已不足，部分休閒零食產品的生產甚至必須分段進行，加上公司希望能將產品推進國外市場，現有產能無法支應，此次投資觀音新廠，有利公司的休閒零食營運成長，為業績帶來新的突破機會。

根據聯華食今天公告，觀音廠興建工程自開工日起預計946個日曆天完工，工期大約兩年半，按此推算，新廠最快有機會於2025年完工投產，屆時可望推升聯華食營運躍進。