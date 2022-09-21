臺灣電動車搶進新南向市場傳來捷報！經濟部技術處整合電動車創新技術與世界接軌，推動臺灣車輛移動研發聯盟（mTARC）取得新南向三大重要成果。

技術處表示，三大成果包括15日進軍泰國曼谷舉行「2022臺灣車輛國際論壇」，吸引逾上百家泰國業者及7家臺灣產研共同聚焦臺灣智慧駕駛及電動車的發展；促成臺泰電動車產業鏈結及商機拓展，國產電動巴士以量產規模正式外銷泰國；攜手泰方合作落成東協最大規模鋰電池廠、兩年內將擴產40億瓦時，三項新南向的成果，等同宣示我國搶進東南亞電動車產業鏈。

經濟部技術處科長何祥瑋表示，近年來以科技專案推動電動車相關技術開發，已建立上千件自駕車與電動車相關專利，遍布美國、德國、日本、臺灣、中國大陸等國家，並授權專利廠商達230家，總計350件以上，協助廠商創造近千億產值效益，同時，建立國產化電動車的電控、電機及電池三電關鍵技術，成功為臺灣電動車打下基礎，這次進軍泰國更有了階段性的重大發展，期間與臺灣商會聯合總會舉行技術交流會，在郭修敏總會長號召下共有70多位臺商熱情參與，可望在全球疫後復甦期為我國電動車產業注入新南向的活水，搶占東南亞市場商機！

TAIFE主席暨工研院機械與機電系統研究所所長饒達仁表示，臺灣車輛國際論壇是亞洲汽車產業重要的專業論壇及年度盛事，已邁入第18年，此次是繼2019年後再度移師以汽車產業聞名、素有「東方底特律」之稱的泰國，邀請國內廠商和法人分享臺灣在自駕車及電動車上的發展經驗，現場逾上百家廠商踴躍出席、熱烈交流，泰國目標2030年產75萬輛電動車，此行也向東協展現臺灣是堅實的技術合作伙伴，未來可望帶動更多商機交流。

此次泰國行，臺泰雙方的交車合作也是一大亮點。工研院與創奕能源合作的電動巴士，採用工研院研發的整車控制器、車道輔助維持等核心技術之外，同時也搭載臺灣業者開發的動力系統、煞車及底盤架構，展現臺灣電動車技術跨業整合能力，就在今年成功行銷泰國。

駐泰國代表處莊大使碩漢出席創奕電動巴士交車儀式時表示，臺灣ICT產業引領國際，具備IC設計、電子軟硬體開發製造等關鍵能力，更已打入特斯拉等國際電動車大廠的供應鏈，是泰國發展電動車產業的最佳合作夥伴，相信未來能在繁忙的泰國街頭看到更多搭載臺灣技術的電動巴士及電動車。

創奕能源董事長黃振聲表示，創奕在泰國與上市公司Somboon集團合作成立合資公司STRON，目前已有電動巴士以及自駕車在曼谷試運行，未來將與工研院在泰國合作自駕車案，導入國內關鍵零組件，持續致力於提供各區域市場客製化智慧交通方案。

本次在南向鋰電池廠擴產上也有長足的進展。有量科技總經理李誌誠表示，工研院、有量科技與泰國EA集團(Energy Absolute Public Company Limited)共同發展電動車鋰電池技術，已於泰國完成第一階段年產能10億瓦時(1GWh)的生產線，將在兩年內擴產40億瓦時(4GWh)。泰國EA總裁非常肯定工研院對其發展鋰電池生產製造的協助，並表示將於年底前親自來臺，與臺灣電動車供應鏈面對面洽談合作，進入東南亞及南亞市場場域。

臺灣車輛國際論壇藉此次與泰國電動車協會合作，在9月14日至9月16日辦理東協永續能源週活動期間，邀請國內相關技術專家、法人及廠商，以及東協業者參與IEV Tech電動車展，展示我國電動車產業能量及推廣優質產業鏈，促成臺泰在車輛電動化及智慧化研發成果交流，擴大雙方電動車產業商機。