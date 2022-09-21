太平遊樂大樓近期爆發產權整合爭議，建商欲改建商業大樓，以《土地法》規定「面積持分超過3分之2，可處分所有產權」，以80萬元將1樓店面業主產權強制過戶，揭露而地政機關辦理土地法第34條之1登記案件，經常引發大吃小、強凌弱、眾暴寡爭議，監察委員施錦芳、紀惠容、高涌誠提案糾正內政部與台中市太平地政事務所。

荒廢40年的台中市太平區「太平遊樂大樓」，過去曾有商場、遊樂場、保齡球館進駐，但現在只剩1樓有零星店面營業，2020年建商想改建為商業大樓，在收購2到4樓及地下室產權後，就引用土地法第34條之1要處分所有產權，並將收購80萬元轉入法院提存後，將1樓店鋪產權強制過戶。

監委調查指出，1樓店面業主批評，30年前買店就花500萬元，且屬排隊名店，「光年營收就破200萬元，誰想被整合？」此舉剝奪賴以維生的不動產，已嚴重侵害其生存權與財產權，而台中市太平地政事務所審查未善盡調查職權與通知民眾義務。

監委指出，64年增訂的土地法第34條之1規定「共有土地或建築改良物，其處分、變更及設定地上權、農育權、不動產役權或典權，應以共有人過半數及其應有部分合計過半數之同意行之。但其應有部分合計逾三分之二者，其人數不予計算。」

監委認為，立法設計特許透過「多數決」方式，在兼顧共有人權益範圍內，促進共有不動產有效利用；但實務辦理相關案件過程中，常有未能兼顧他共有人權益的疑慮，導致糾紛頻傳，顯示土地法第34條之1，有重新檢討修正必要。

監察院已通過監委施錦芳、紀惠容與高涌誠所提調查報告，將函請行政院積極研議改進土地法，並對內政部與台中市太平地政事務所提出糾正。