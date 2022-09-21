龍巖（5530）耕耘多年的台北市南港土地，終於正式動工，今（21）日在基地上舉辦開工動土典禮，預計豪砸44.8億元，打造地上20樓的南港商辦大樓。龍巖位於台北市南港車站旁忠孝東路上的捷運南港站2號出口處的自有土地，將採自地自建新的商辦大樓，今日(9/21)吉時舉辦開工動工典禮，由龍巖董事長Kelly，帶領各事業群主管及筑丰興業(ZHUFENG INDUSTRIAL)總經理謝憲國、陳傳宗建築師(C.T.CHEN & PARTNERS)、中鹿營造(CHUNG-LU CONSULTANT)董事長小俣悌二等代表，共同持鏟動土。

龍巖南港商辦大樓，將建造為地上20樓、地下5層，樓地板總面積達1.6萬坪的商辦大樓，總建造費用將超過44.8億元。

龍巖表示，龍巖南港大樓將攜手HBA Architecture上海、新加坡團隊構思設計，搭配工程品質嚴謹的筑丰興業、日商中鹿營造進行建築工程，聯手打造南港車站具有黃金級綠建築及國際LEED黃金級、WELL白金級雙認證的代表性新地標。

龍巖表示，看好南港車站商圈的發展，南港車站不僅集結高鐵、台鐵、捷運三鐵共構的交通建設，再加上客運轉運站，讓南港成為絕佳的交通地理位置，周邊生活機能佳，包含公園、學校、運動中心、五星級酒店、購物中心、流行音樂中心、展覽館等便民設施，再加上政府「東區門戶計畫」重大建設的帶動未來發展可期，因此，相當看好南港地區未來的發展性。

龍巖位於南港的自有土地位置極佳，於忠孝東路上的捷運南港站2號出口處，步行僅2分鐘即達，因此，開發商辦大樓不僅提供舒適便捷的絕佳商務場域選擇，也將為龍巖帶來穩定的租金收益。

龍巃表示，南港大樓案邀請設計經驗豐富且新穎的HBA Architecture國際知名酒店設計團隊，為龍巖設計獨特的商辦大樓，HBA集結全球化高端酒店設計創意及經驗，拓展至規劃及建築設計，專注於高端酒店、度假村、城市綜合體、商場及辦公建築與其室內空間設計等多元化的專業服務。近期完工之知名作品為伊斯坦堡博斯普魯斯海峽文華東方酒店、華爾道夫河內歌劇酒店、越南富國島珍珠度假村、浙江新昌THE CHEDI安嵐度假酒店、重慶中心商業綜合體等國際知名建築作品。

在建築工程方面著重施工建材品質，與筑丰興業、中鹿營造合作聯手打造，筑丰興業公司是以高營建品質與售後服務為著稱，打造筑丰天母、筑丰陽陽、筑丰敦匯等知名高級住宅。

中鹿營造集團在台灣擁有超過百年的經驗，於全台灣皆有施工實績，且取得ISO、OHSAS等認證制度，採用日本鹿島總公司管理系統的工程及經營管理體制，在台灣著名的建築代表作包括了中國人壽敦化北路總部大樓、臺北文創松山菸廠大樓、元利建設信義聯勤高級住宅及宏盛帝寶(即台北市仁愛帝寶)高級住宅。

龍巖30年來致力於生命產業的改革，獨家提供顧客從禮殯到安葬一條龍的優質生命服務，滿足身後事的所有需求，從生命禮儀服務、全台7座塔位墓園銷售到陵園營運服務，近年來更是與時俱進導入科技數位化服務，引領產業創新發展，今年不僅連續8屆榮獲公司治理評鑑前5％之優良企業，更5度獲得天下永續公民小巨人獎，不管是企業營運或是社會回饋到環境永續，都是龍巖在生命產業的服務優勢。

龍巖除了專注本業發展外，不動產領域經營也展現企圖心。