根據兩岸關係最新民調，有53%的民眾並不滿意總統蔡英文的處理表現。前民進黨立委郭正亮認為，蔡英文現在可說是內憂外患，面臨美國對蔡英文的保台能力沒有信心，以及北台灣選情不妙，加上眼看副總統賴清德將要出線了，卻擋不住，所以她心裡很焦急。

根據《聯合報》兩岸關係最新民調，53%的民眾不滿意蔡英文的處理表現，負評較前年增加13個百分點。郭正亮今(21日)在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，該民調的意義，蔡英文太言行不一了，抗中就是在「保綠」，這還用說嗎？如果是「保台」，我們的軍事為什麼會被美國人看破，美國人很急耶，還幫忙通過「台灣政策法」，進場幫忙做軍事部署，蔡英文如果有在做，美國會這樣著急嗎？所以被看破手腳了。

郭正亮接著表示，蔡英文現在等於內憂外患，內憂是，她怎麼知道新竹市前市長林智堅會發生論文抄襲，還連動導致民進黨桃園市長候選人鄭運鵬的民調也不好，加上民進黨台北市長候選人陳時中，綠營北台灣的選情看來不妙。

郭正亮指出，美國對蔡英文的保台能力嚴重沒有信心，怎麼辦呢？還有眼看賴清德就要出線了，也擋不住，所以蔡心裡很焦急，日前才會在與花、東縣府災害應變中心連線現場心不在焉，蔡英文怎麼不問花東需要什麼、問題在哪裡，她連這個都沒有問，可見她已經心不在焉、心頭亂了。