原住民歌手巴大雄歌曲《可不可以放進去一下下就好》被網友們封為年度洗腦神曲，該首歌MV還有大咖歌手A-Lin客串，台中市警局長蔡蒼柏的臉書粉專更以「可不可以衝進去一下下就好」更新，台中市特勤人員去年迄今已出勤支援攻堅111次，如果想來台中為非作歹，小心中市特勤，隨時都可能衝進去一下下，貼文一出，引起大批網友熱議。

臉書粉專《TCPB 局長室》發文寫下，「可不可以，衝進去一下下就好，可不可以，不要讓別人知道，中市保大裡住著一群鬼」小編指出，「他們是中市特勤，神出鬼沒的存在」，並曝光台中特勤從去年迄今已出勤支援攻堅111次，專精攻破詐欺機房、重大毒品、非法槍彈、組織犯罪自以為堅不可破的堡壘。

小編還說，「當歹徒看到特勤出現在家裡，會讓他們心臟怦怦跳，嚇得藍白拖跟嘴角的檳榔渣掉一地，特勤進去前會問可不可以，只是用手中的破門槌」，小編表示，「如果想來台中為非作歹，就得小心我們中市特勤，隨時都可能衝進去一下下就好」，小編更於文末逗寫下，「我只想問你這一句，可不可以安分守己就好」。

文章曝光後吸引7000多名網友朝聖，留言大讚小編：「小編很跟時事耶！笑死我了」、「小編完蛋了，這樣Po出來，之後嫌犯都用烘衣機不曬衣服了」、「多虧小編讓我跟上流行腳步」、「我越來越愛小編了！一定是極為可愛的人物」、「我還知道進監獄也是一下下」、「快發表演唱，做為這次的政令宣導」、「極被洗腦唱歌」。