林襄是中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員之一，長相甜美又有E罩杯身材，出道1年多就有高人氣，甚至紅到日本。未料，近日有疑似林襄的露點照在網路瘋傳，引起網友熱議；對此林襄經紀人回應了。

日前有2張疑似林襄的半裸照在臉書社團廣傳，畫面中，一名女子上半身沒穿衣，露出雄偉的上圍，對著鏡子自拍；雖然臉部未曝光，但她的手臂有個跟林襄一模一樣的刺青，因此被網友咬定是本人，火速在臉書傳開，並掀起廣大的討論度。

面對裸照爭議，林襄的經紀公司莉奈文創表示：「這好像之前也上過新聞了，不重要的事情不用一直浪費新聞資源重複報導，謝謝大家。」

林襄人紅是非多，25歲生日前夕遭網友挖舊照抨擊「人工美」，近日又有一段早年直播的46分鐘私密片外流，林襄打扮成性感兔女郎，黑薄紗裡面僅貼胸貼，對粉絲嬌喊：「我知道大家都想看，跟你們說，我今天只有貼乳貼啊！想看？快幫我分享。」待人數變多後，林襄大方秀出薄紗和E級身材，讓粉絲看得血脈賁張，該支影片還被瘋傳到香港。

林襄的經紀人證實影片中的女子為林襄，表示：「因為林襄家境不好，過去做過不少工作，未來她還是會努力工作。」至於林襄的心情有無受到影響？經紀人回應：「很不錯，已經好多了，所以都回到原本的工作強度。」

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