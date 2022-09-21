為增進社會大眾瞭解自身存款權益並進一步瞭解存款保險制度，中央存款保險公司舉辦的「111年存款保險短影音及歌曲徵件活動」，徵件活動投稿已截止，即日起至9月28日將展開人氣票選活動！

民眾到《中央存保 有你徵好》人氣投票活動網頁，除了幫自己欣賞的作品投票之外，還有機會抽中大獎。獎項包括Gopro、iPad Air 、膠囊咖啡機、隨身音響、多功能電烤盤及全聯商品禮券500元等好禮，總金額高達新臺幣10萬元。

中央存保公司呼籲大家把握機會，趕快參加投票抽獎活動。

文章來源：活動官方網址
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