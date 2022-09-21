承業生醫集團旗下承業生醫投資控股公司、多模式公司於9月21日與第一銀行等5家金融機構完成5年期新台幣25.8億元聯貸案簽約。該聯貸案由一銀統籌主辦並擔任額度管理銀行，台北富邦銀行、兆豐銀行共同主辦，並邀集合作金庫銀行及彰化銀行參貸；本次聯貸資金主要係償還既有借款暨充實中期營運周轉金。

承業生醫集團是國內規模最大之放射腫瘤設備代理商，市佔率居全國之冠，並持續拓展經銷之產品範疇，如神經醫學設備、影像醫學設備及眼科設備等，更將設備經銷進一步轉化為全方位醫管服務，由內部技術團隊從裝機到保養維護乃至設備升級提供即時技術支持，廣受各大醫療院所青睞。

隨著我國步入高齡化社會，醫療資源需求持殷，為普惠國人更先進的癌症治療方式，承業生醫集團旗下子公司多模式公司率先與臺北醫學大學附設醫院合作，引進比利時IBA質子治療系統，自今年第三季正式營運後將可進一步挹注其營收獲利；明年起該集團更將傾力發展高科技輻射滅菌事業，以及長期照顧事業等永續投資計畫。

截至今年8月，承業生醫集團累計公告營收已達新臺幣17.5億元，較去年同期成長28.5％，表現十分亮眼，此次聯貸案募集期間亦反應熱烈，顯見金融同業對該集團長期以來的支持與經營績效之肯定。第一銀行延續對於醫療生技及長期照顧產業發展的支持與承諾，繼今年8月統籌主辦我國首件醫療產業連結ESG聯貸案「義大醫療」後，再以實際行動攜手承業生醫集團實踐永續金融，本聯貸案納入ESG指標連結利率條款，以鼓勵企業遵循永續發展原則、落實永續經營。

第一金控已連續4年蟬聯道瓊永續性指數(DJSI)「世界指數」成分股及連續6年「新興市場指數」成分股，名列臺灣銀行業第一名，亦為金管會評選5家永續金融先行者聯盟成員中唯一公股銀行；證交所公布「110年度第八屆公司治理評鑑」結果，第一金控七度獲「上市組排名前5％」，於四大評鑑構面79項指標均取得佳績，公司治理績效再獲肯定。