張藝興〈Veil〉MV到廣東佛山取景。 （張藝興工作室提供）

張藝興推出新歌〈Veil〉MV。 （張藝興工作室提供）

張藝興將於週六9／24推出全新EP《西》，首波主打〈Veil〉MV已全面上線，MV講述一段「夢中夢」故事，而為拍攝，張藝興與團隊至廣東佛山取景，MV更結合當地街邊的舞獅表演，充滿東方風情。張藝興說：「一直以來都在嘗試將M-POP融合各種元素，加入東方傳統樂器到流行音樂，希望講更多自己家鄉的故事給世界聽。」

〈Veil〉MV以一場「夢中夢」揭開序幕，夢裡張藝興先是在一個充滿現代東方風情的街邊，路上有著拉二胡的老人，還有一桌打著麻將的人們，突然間麻將桌之後出現了一個神秘女子，也將張藝興帶往另一個超現實之處，移動到各種夢境般的空間；張藝興融入現代、街頭、西域、民族等多元元素，以音樂重譜那場千年前的相思傳說。從熱鬧的廣東街頭，到夢裡的竹林深處，再到樂音裡鋪陳的大漠風聲，MV象徵著透過夢境反應現實並暗示未來，充滿異域風情的神秘感，讓觀眾對故事情節感到好奇。

MV共耗時3天拍攝，一共6大場景，包括街景、竹林、階梯、群舞、酒吧...等；更大手筆換了7套造型。有趣的是這次實景在廣東的佛山取景，也特別安排老人們在街上打麻將、拉二胡，甚至還安排舞獅，如此接地氣的場景讓張藝興笑說：「就像回到自己小時候家鄉路邊的感覺，一切都感到很熟悉。」