尹斗俊（右一）加盟《政客誠實中2》飾演財力雄厚的建築公司CEO。（車庫娛樂提供）

韓國搞笑片《政客誠實中》推出續作《政客誠實中2》，原班人馬羅美蘭、金武烈、尹敬浩回歸，以及徐賢宇、朴真珠、「Highlight」隊長尹斗俊等全新陣容，將再度以諷刺詼諧的情節刻劃荒謬的政界生態，羅美蘭表示：「比起前作，導演這次真的準備得更多了，拍攝時我還常問她『真的要全拍完嗎』的程度，故事變得更加豐富有趣，還有登場的新角色和環境，也更加爆笑了，相信我們一定能讓觀眾們笑破肚皮！」

「青龍影后」羅美蘭在前作中飾演一名國會議員，一舉拿下青龍獎影后，續作中則揮別落選首爾市長之痛，當上了江原道知事，管轄範圍大於首爾市長，這次在《政客誠實中2》製作發表會上被詢問到展現詼諧演技的祕訣時，她表示：「沒什麼祕訣，只要參演有趣的作品，自然就能展現有趣的演技。」但當主持人要羅美蘭轉換成「誠實的嘴皮子」的狀態回答這個提問時，羅美蘭便幽默地說：「其實我只是用了第37號的技術！」這讓現場笑成一片，她說：「但好像真的沒什麼訣竅，有時當我刻意想搞笑時就不被青睞，但當我不經思考自然地表現出來時，大家都說很有趣、很喜歡，因此讓我能不受拘束地努力詮釋角色。」

而在《政客誠實中2》中，意外和羅美蘭成為「誠實的嘴皮子」的金武烈，也分享了這次參演的感想，「人們在生活中都戴著善意的面具說謊過日子，我以為如果拿下面具的話，應該會感到很暢快自在吧，但沒想到卻十分累人。在演戲時，肆無忌憚地吐出那些話時，或許有宣洩的感覺，但身為演員對於這樣的演技卻十分苦惱，要不斷地有意識地說出那些彷彿無意識吐出的臺詞，像這樣的演技方式真的太辛苦了，我心想難怪美蘭姐能因此獲得最佳女主角獎。」金武烈也透露在拍攝現場時，常對羅美蘭說她真的很厲害，也認為這對於演員而言這是非常寶貴的演技經驗。對此，羅美蘭笑說：「我感到非常開心，因為我所經歷的痛苦能讓金武烈來體驗看看了，非常喜歡這次的劇本設定。」

「Highlight」隊長尹斗俊，曾以《一起吃飯吧》、《具必秀不在》等作展現令人印象深刻的演技，這次他飾演財力雄厚的建築公司CEO，將展露前所未見的冷酷面貌，導演表示：「尹斗俊演員很認真地準備這個角色，他說這是他從未詮釋過的角色，因此非常用心地準備，讓我很感動！」近期在《分手的決心》中，飾演痛打湯唯角色的徐賢宇，這次則飾演一名道廳公務員，完美融入角色中，他還透露：「我們實際在江原道道廳進行拍攝，在我穿上和導演討論好的服裝後，沒想到竟讓道廳真正的公務員人們感到混亂，還有民眾問我廁所、停車場在哪裡，去餐廳吃飯時還被問說我是不是陪演員們一起來用餐的。」

另外，在《那年，我們的夏天》扮演金多美好友的朴真珠，近期在韓綜《玩什麼好呢？》大放異彩，展現多才多藝的一面，活潑逗趣的表現也讓臺灣觀眾對她印象深刻，這次則飾演羅美蘭的小姑，她表示：「我在之前的作品中常飾演有趣的角色，這次是我第一次挑戰喜劇電影。我原本以為喜劇演技就是要誇張，但沒想到前輩們卻不刻意地去搞笑，讓我很驚訝，也讓我學到很不一樣的喜劇演技方式。」電影10月7日（五）在台上映。