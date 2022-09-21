余天和李亞萍的二女兒余苑綺，上月21日因直腸癌病逝，今(21日)是她逝世1個月，弟弟余祥銓也曬出帶著媽媽和余苑綺女兒樂樂去探望她的照片，並吐露心聲，讓網友看了都紅了眼眶。

余祥銓感性發文表示：「二姐我們來看妳了，這一個月弟弟有好好生活，好好工作，沒讓妳失望吧？想妳！」並曝光媽媽李亞萍在余苑綺「新家」前的背影，能感受的到她有些落寞，並對女兒的思念之情深。

網友見狀也紛紛留言「舅舅好棒！我相信姊姊也感受到你對2個孩子的用心和疼愛」、「舅舅超棒的、承擔所有責任」、「樂樂好勇敢」、「加油，連同姊姊的愛持續傳承下去」。

余苑綺抗癌8年仍不敵病魔過世，讓余家人都悲痛不已，余祥銓不僅負責處理二姊後事，還扛起照顧爸媽和外甥的責任，可說是一夜長大。而余苑綺現長眠於基隆擁恆文創園區《時光學苑》，因為她生前曾表示最放不下心的是孩子跟爸媽，因此在《時光學苑》裡，她的精彩生命歷程，也會永久珍藏於書櫃空間中。