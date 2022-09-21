聯合再生（3576）宣布，所承包建置的台灣最大的太陽能電站利用儲能系統平衡輸出案場台南七股鹽田儲能系統，目前已併網啟用。此儲能系統建置容量為15MW／15MWh，除具備調頻輔助服務（AFC）外，也提供南鹽田光電場的太陽能發電平滑輸出（PV Smoothing）功能，並且穩定台灣電網系統頻率，也同時利用儲能系統來平穩太陽能電站發電功率，提高太陽能電站運轉效率。

聯合再生表示，此儲能系統配合南鹽光電廠150MW進行太陽光電出力平滑化，並允許使其變動率可設定在1～20％之間，有效減緩太陽光電受天候影響造成瞬時功率變化而影響電網品質。聯合再生團隊收集太陽能光電系統發電資訊並經數據分析後開發演算法，可精準控制太陽光電出力變動率在規範要求的1～20％內。

另外，對台南七股區鹽田的鹽鹼地質與滯洪池地形，聯合再生也針對現場鄰近海邊所產生風速、雨量、防洪、鹽霧、地基鬆軟等挑戰，客制規劃整套系統的防護措施。為了解決防汛與地質問題聯合再生建置了約150公分高的高強固基礎設放置整套儲能系統，藉以提高此儲能系統的整體安全性。

聯合再生董事長洪傳獻表示，太陽能案場暨儲能系統已是國際認可之趨勢，近年來美國已有大型太陽能案場搭配儲能系統建置案，如巴菲特在內華達州建立的690MW太陽能案場暨590MW的儲能系統，美國能源局更預測儲能市場將於2030年達到2500GWh。聯合再生自2019年推出第一套全球商業型儲能系統，自行研發及製造貨櫃型儲能系統，除成功整合EMS及ESMS系統外，並取得台灣第一套儲能系統UL9540認證。自2021年以來，聯合再生已陸續建置多套儲能系統包括調頻服務、削峰填谷、太陽能光電暨儲能、工業區涵蓋電網等各式應用。

近年來國際各國紛紛提出碳中和時程及各種減碳手段來避免極度氣候災難，國際大廠也設定積極的碳中和目標，以期供應商能提前轉用綠電。聯合再生亦積極協助輔導用電大戶履行用電大戶之規範，提供全系列從創能、儲能及綠電憑證等豐富商品供客戶選擇。聯合再生於年底可提供約3億度的綠電讓客戶採購。