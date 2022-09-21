元大人壽長期關注弱勢兒少，至偏鄉推動普惠金融教育，以落實公司公平待客之精神。元大人壽深知經濟保障對弱勢族群的重要性，尤其是面臨突發緊急狀況時，因此多年來舉辦偏鄉兒少風險教育的「元大人壽小樹陪伴列車」足跡遍及全台各角落。2021年熱血的元大同仁自發性擔任服務志工，協助各地社福團體及學校推動風險與保障觀念，共計有102位偏鄉兒少受益，服務時數超過上百小時。

今年因疫情之故活動後延，首場在南投展開。9月17日「元大人壽小樹陪伴列車」來到南投陳綢兒少家園，家園內主要的服務對象為來自全省法院裁定安置之非行少年及社福保護安置少年。當年有「埔里阿嬤」之稱的陳綢女士秉持著「救一個有問題小朋友，卡贏教三個大學生。只要伊走正途，將來就不會危害社會，對社會就是資源。」的理念成立了兒少家園，而元大人壽推動的偏鄉普惠金融教育正與陳綢阿嬤的理念不謀而合，期許幫助這群教育資源相對匱乏之偏鄉兒少，讓風險及保障知識可以從小扎根。

元大人壽的志工深入偏鄉為這群孩子付出關懷，這是第二年與陳綢兒少家園合作，經過一年，有些孩子已長大離開家園，也有些新面孔的加入。元大講師群藉由疊疊樂遊戲來推展保險與風險意識，透過遊戲體驗及分組團隊合作引導孩子們對於風險無所不在的思考，從疊加積木的過程中學習到各種造成崩塌的風險，如基底不穩將容易導致積木倒塌，猶如人生遭遇突發事故衝擊將蒙受損失，從中了解到分散風險之重要性；此外，課程亦結合新冠疫情議題，教導孩子們如何分辨風險中的「避免」、「預防」及「轉移」的差別，以及事故發生中與事故發生後的處理方式，希望藉由一系列寓教於樂的帶領、互動，幫助偏鄉兒少建立正確的風險與保障觀念。

主動報名本次服務的元大志工表示，非常開心可以再次來到陳綢兒少家園擔任一日講師，透過分享保險與風險知識予偏鄉兒少，讓自己也有一種為社會盡一份心力的榮譽感，這群孩子們有些將步入社會，他們在活動結束後也積極地向志工們詢問出社會以後的保險保障需求，讓身為保險從業人員，能以服務偏鄉兒少的方式回饋社會，感到十分驕傲，也希望這群孩子們都能平安健康長大，是我們這群志工最想看到的。

元大人壽投入的不僅是愛與關懷、知識的力量，還提供微型保險予陳綢兒少家園的孩子們，期望為這群孩子打造基本保障，發揮商業保險社會化功能，落實普惠金融教育，讓弱勢孩子也擁有正確的保險觀念。未來元大人壽也將繼續關懷、陪伴這些國家的小樹苗，透過不同方式的協助，期望他們未來能成為社會的中流砥柱，並把來自元大的愛，回饋予家鄉與社會。