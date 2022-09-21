陳奕迅年底將在香港體育館舉辦18場演唱會，與大家迎接2022。（環球音樂提供）

闊別九年，陳奕迅12月重臨香港紅館，舉行18場《FWD富衛保險呈獻：陳奕迅FEAR AND DREAMS 香港演唱會》跨年演唱會，與大家一起跨越2022！

受疫情影響，陳奕迅2019年取消演唱會，又因疫情一再延期，不過他並沒有放棄，今年一拿到聖誕跨年紅館檔期，立刻宣布將與大家一起過新年。

演唱會主題 FEAR AND DREAMS ，是他三年前定好的主題，三年後的今天他並不覺得心中所想有改變，所以沿用這個演唱會名稱，FEAR AND DREAMS代表著什麼？陳奕迅直言：「每人感受不同，最好現場觀看後才作解讀。」

而他上次巡迴演唱會到過墨爾本、溫哥華、多倫多、北京、上海、台北、紐約、聖荷西、澳門、廣州、成都、倫敦、巴黎、曼谷、吉隆坡、新加坡、奧克蘭等地舉辦共135場演唱會，今次會不會打破上次紀錄，巡唱更多地方？主辦表示：「有關詳情將陸續公佈，破不破紀錄不重要，Eason只是希望可以去世界各地不同地方與歌迷見面。」

《FWD富衛保險呈獻：陳奕迅FEAR AND DREAMS 香港演唱會》即將於10月6日起於城市售票網公開發售18場門票。