學校以廣播提醒師生進行疏散，學生們遵守「不推、不跑、不語」原則，在老師的協助下，迅速從教室疏散至空曠的集合地點(圖由金門縣教育處提供)

今天9月21日是國家防災日，上午9時21分大家手機同時響起，地震警報鈴聲大作，金門縣各級學校也配合同步實施防護演練，第一時間運用「趴下、掩護、穩住」三個動作，讓所有師生面對地震災害發生時，能確保生命安全。

為落實防災教育，金門縣教育處每年委由縣內一所學校擔任防災示範學校，今年由湖埔國小擔任地震避難掩護演練示範學校。當地震警報聲一響起，學生迅速以抗震保命三步驟­「趴下、掩護、穩住」進行就地避難掩護，期望藉由對抗震保命三步驟的熟悉，保護好身體及生命安全。

湖埔國小表示，地震可能是在警報聲結束後才開始震，學校以廣播提醒師生進行疏散。疏散時，學生們遵守「不推、不跑、不語」三不原則，在老師的協助下，迅速從教室疏散至空曠的集合地點。各班以紅綠卡點名，在災難發生時以有顏色的卡代替聲音的傳達，以更準確、效率的掌握班級學生狀況，同時請防災小組成員巡視校園，確認校舍安全。

在此次的示範演練，從疏散到迅速成立應變小組、各班清點人數到校舍的巡查，到最後校方電話通報教育處，湖埔國小的演練迅速、確實。最後，返回教室後，學生拿出「家庭防災卡」，聯繫家長報告平安狀況。校方也特別提醒學生，如果發生地震時，人在戶外，可用內政部消防署「1991報平安留言平台」報平安。

縣府教育處長黃雅芬表示，日前台東才剛發生規模6.8的強震，此次演練的重要性更是不言可喻，希望透過國家防災日對於地震的防護避難演練，讓防災教育在日常落實。