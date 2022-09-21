味全龍拿莫伊漾21日過24歲生日，近期球隊處於7連敗低潮，賽前他拍拍隊友的背，希望能把好運分享給大家，他坦言多數年輕龍將都是首度經歷「真正」完整球季，現在身體出現疲勞感，但大家仍努力用正面心態去面對比賽，賽後圍圈檢討現在還加入投手，就是希望能盡快走出低潮。

拿莫2年前生日時在二軍先發出賽，繳出單場4安「猛打賞」，當時棒打效力統一獅的王玉譜，昨天看到富邦悍將陳仕朋在生日當天拿勝投並獲選單場MVP，希望能像他一樣擁有壽星好運。

今天擔任龍隊先發一壘手、打第3棒，對自己此役表現，拿莫笑說順其自然，「我希望把我的好運分給大家。」近期球隊陷入連敗低潮，球員們仍努力不讓球隊氣氛變得死氣沈沈，「每天都是新的比賽，微笑面對每一天，像昨天我們追回2分，展現出韌性，慢慢去突破。」

去年龍隊首度加入一軍戰場，但受到新冠肺炎疫情影響，賽程中斷幾個月，今年則是僅因單隊達到停賽標準而有喘息空間，讓這群年輕龍將們首度面臨首個完整球季的考驗。

之前總教練葉君璋提到，近期明顯看出球員們身體有疲態，但這是球員成長必經道路。拿莫也坦言大家都有些疲憊，專注度跟開季時也有落差，但還是要想辦法撐住，找出比賽熱情。

拿莫透露，前陣子在天母主場時，賽前自己在看陳金鋒大聯盟首安影片，後來越來越多人加入，也看了像是林智勝、張泰山、張建銘、胡金龍等人昔日的影片，「火哥分享有一年他漏接，差點沒辦法打進總冠軍賽，他說我們現在漏接是小巫見大巫。」

之前龍隊賽後野手們都會自發性圍圈檢討，近期投手群也加入，拿莫也在網路上看到一些勵志小語，有了一些啟示。對於今年的生日願望，他只希望平安、健康，今天白天也有接到媽媽打來的電話，跟他說生日快樂，結果另外告知自己跟爸爸都確診的消息，拿莫苦笑說：「真的是很特別的生日禮物呢！」