好萊塢男星湯姆哈迪（Tom Hardy）主演漫改電影《猛毒》躍升票房巨星，粗曠帥氣形象讓他成為萬千少女的男神；湯姆哈迪不僅會演戲，私底下還是武術高手，昔日為戲學習巴西柔術，日前低調參加比賽讓眾人大吃一驚，更一路過關斬將摘金，過程中更意外露出壯碩好身材，令網友難以置信他已經45歲了。

湯姆哈迪過去為了電影《勇者無敵》接觸巴西柔術，在殺青後仍繼續該項運動，還拿到高階藍帶資格；綜合外媒報導，湯姆哈迪上星期六低調參加「UMAC Milton Keynes BJJ Open 2022」巴西柔術公開賽，凡是有藍帶資格的成人、青少年和兒童都能參加。

沒想到湯姆哈迪不是來沾醬油，竟然一路過關斬將戰到冠軍賽，他展現出來的強度更讓對手大讚，直指他各種動作都不輸當年在電影裡的力道，也承認自己犯了失誤被湯姆哈迪逮到，就遭到迅速KO掉了。

還有該比賽的贊助商之一透露，主辦單位早就知道湯姆哈迪報名參賽，但不希望消息曝光影響他參賽心情；不過，當天湯姆哈迪一到會場就被大票民眾認出來，想跟他說話或是合照都來者不拒，比賽過程中他衣服的結也不小心打開，露出不科學的壯碩身材，讓許多地方媽媽都為之瘋狂。