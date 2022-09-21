TrendForce最新研究報告顯示，OLED在手機市場的比重將由2021年的42％，至2023年預計會突破50％。隨著OLED於手機市場的滲透逐漸擴大，IT產品將是下一個OLED關鍵發展的戰場。為了進一步拓展IT市場，面板廠紛紛加大對IT面板產線建設的資本支出，將規劃轉向更高世代來得到更有效的經濟切割，技術挑戰也隨之升高。

對比傳統的LCD在筆電上的表現，OLED的壽命跟價格明顯屈居劣勢，加上尺寸變大IR drop（電壓降）影響功耗的狀況更為明顯。為了解決電流通過較大面積所產生的壓降和像素不均勻性，除了陰極在透明及厚度(電阻)取捨外，外加的輔助電極設計對功耗降低更顯得重要。效能上也可利用COE（Color filter On Encapsulation）、MLP（Micro Lens Panel）技術來增加出光效率以降低整體功耗。再加上Tandem技術的引進，串聯後的OLED，由於同亮度下電流減半，更能有效延長材料壽命，進而符合筆電在規格上的要求。

TrendForce認為，未來幾年將是OLED滲透率提升的關鍵時期，過去蘋果屢屢在許多新技術導入以及新產品推出上扮演推波助瀾的關鍵角色，上述許多中尺寸OLED技術的開發與討論也與蘋果未來在中尺寸產品採用OLED面板的計畫有高度相關。雖然近期仍受制於大世代設備及材料效能的演進速度較慢，加上總體經濟環境不佳的影響疊加之下，近兩年OLED面板在中尺寸IT產品的發展仍將呈現緩步邁進。不過預期2024年後，蘋果如能按照計畫陸續推出採用OLED面板的iPad以及MacBook系列，將對於OLED面板在IT產品的發展上帶來極為正向的效益。