「愛和平、保台灣」遊行於21日晚間6時登場。（蔡佩珈攝）

「愛和平、保台灣」遊行於21日晚間6時登場，欲用行動向國際表達反戰訴求，也傳達「台灣不是下一個烏克蘭」的聲音，民進黨前立委鄭寶清、民眾黨立委蔡壁如等人皆到場參與。前副總統呂秀蓮強調，多數人都認為兩岸應該和平，不論政府、候選人屬於哪個政黨，都應該仔細傾聽人民的聲音。

呂秀蓮回憶，1978年，美國欲與中華民國斷交，眼見此舉將對台灣造成巨大衝擊，故她選擇站上街頭。如今情勢完全相反，自己之所以發起遊行，是因為美國與台灣關係過好，讓大陸嫉妒，導致兩岸關係緊張。

呂秀蓮指出，近期民調都顯示，多數人認為兩岸應該和平，而民眾對於蔡政府領導能力與兩岸政策信賴度都未超過5成，更是值得大家注意的警訊。她提醒，當民意希望兩岸和平時，不管政府、候選人屬於哪一個政黨，都應該仔細了解與傾聽人民的聲音。

呂秀蓮說，戰爭無情、殘忍、愚蠢且昂貴，也無法解決問題。今晚的遊行即要讓全世界都聽到台灣人民的聲音，善良、慈悲、愛好平和的民主台灣，絕不想成為下一個烏克蘭。

鄭寶清也說，愛和平、保台灣相當重要，和平更是兩岸民眾的期待，期盼兩岸能夠相互容忍、各退一步，並在疼愛台灣、愛好和平的基礎上，共同努力。他強調，也許大家有不同意見，但兩岸應該坐下來好好地談。