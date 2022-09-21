長榮航太（2645）今（21）日向證交所送件申請股票上市。為今年度第12家國內公司（不含國內創新板1家）申請股票上市。今日在興櫃收盤價為83.9元小跌1.62％，均價為83.92元。

長榮航太科技公司負責人為黃南宏，公司實收資本額35.28億元，主要產品為機體、零組件、發動機維修及零組件製造、組裝等；去（110）年稅前純益10.81億元，每股稅後盈餘（EPS）為2.5元。