大陸國台辦今發布十年對台工作成果，大陸委員會今(21)日表示，中共涉台系統再次宣傳充斥「一廂情願、罔顧事實」的促統舊調與虛假謊言，對惡意侵犯台灣的粗暴行徑推諉其過，此種政治炒作只是一場為中共領導人二十大延任的內部造勢，與台灣人民無關，我民眾絕不會接受任何侵犯我主權的政治主張與路徑。

陸委會強調，中華民國是主權國家，中共政權從未一日治理過台澎金馬，其以刻意扭曲事實的「一中原則」，妄稱對台主權，完全違反國際法與事實現狀，是台海情勢動盪不安的危險主因。中方藉非法軍演、法律經濟報復，挑戰國際秩序，企圖脅迫台灣人民，行徑極其惡劣。陸委會更指出，民主體制與威權專制本質上根本無法相容，北京當局「一國兩制」的陳腔濫調，只是證明中國共產黨一黨專制的缺陷，台灣民眾早已明確拒絕。

陸委會呼籲國際社會共同關注、警惕與遏止北京專制政權對外擴張、挑戰全球規則秩序的冒進、不負責任危害行徑。台灣致力維護臺海和平、堅持「兩岸互不隸屬」、堅拒「一國兩制」，這才是當前的台海現狀。台灣前途由2300萬台灣人民決定，不會任由對岸插手，陸委會稱有決心、信心捍衛國家主權與民主自由；正告對岸認清事實，以和平、理性智慧的方式化解分歧。