國3清水路段貨櫃車追撞拖吊車 驚險畫面曝光

國道3號清水段昨（20）傍晚1輛拖吊車在路肩處理事故，後方1輛貨櫃車竟暴衝撞上並當場「壓過」拖吊車，隨後翻覆橫躺路中，拖吊車的監視器19秒影像曝光，只見當時貨櫃車疑似因前方道路縮減又未注意路況，竟在毫無減速下衝撞，網友怒批「學長是睡著了嗎？沒煞車直接撞下去」。

臉書「記者爆料網」曝光事發影片，拖吊車當時停在路肩排除事故時，該輛貨櫃車疑似因縮減車道時未注意前方車況，竟直接從後方毫無減速下撞上，撞擊瞬間貨櫃車車身揚起，2車撞成一團，PO文小編怒批「學長是睡著了嗎？沒煞車直接撞下去」、「學長在吃便當滑手機？」

國道3號清水段昨（20）發生1輛貨櫃車暴衝撞上停在路肩的拖吊車，貨櫃車當場「壓過」拖吊車，並翻覆橫躺路中，拖吊車的監視器19秒影像曝光。（翻攝自臉書「記者爆料網」）

事件發生在20日傍晚5點多，國道3號173公里清水段1輛貨櫃車翻覆，一度造成全線封閉；當時原先是有車輛故障臨停在路肩，拖吊車前往排除事故時，遭後方貨櫃車追撞，導致貨櫃車翻覆，車身占據內中外三線車道，國道路況系統監視器也能看到貨櫃車翻覆橫躺路中的畫面，警方將陸續釐清車禍發生原因。

其他網友留言、「這一定是沒有遠離大車啦！看到大車不會自己閃開嗎？用生命捍衛路權？」、「閉著眼睛開車逆」、「想飛也不能壓人家頭啊」、「又是自動駕駛惹的禍」、「學長在吃便當滑手機啦」、「學長開自動駕死啦」、「舉手發問，拖吊車是可以停這的嗎？」