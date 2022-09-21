世新大學口傳系教授游梓翔檢視民調候選人支持度與性別交叉分析結果，發現有數據內部不一致情形，呼籲《自由時報》對有疑慮的數字補充說明。(翻攝照片)

《自由時報》昨公布桃園市長選舉民調，世新大學口傳系教授游梓翔檢視民調候選人支持度與性別交叉分析結果，發現有數據內部不一致情形，呼籲《自由時報》對有疑慮的數字補充說明。中華傳播管理協會則指出，「台灣民調透明百科計畫」因數據不符暫時不予評分。

針對年底選舉，各家民調差異巨大，中華傳播管理學會日前宣布發起「民調透明百科計畫」，希望能導正媒體與民眾理解民調的方式，並提高台灣選舉民調的透明度。據了解，「民調透明百科計畫」自7、8月試辦期間以來，已經評等超過20份民調，亦有多家民調單位補充完整資料。

世新大學口傳系教授游梓翔表示，「台灣民調透明百科計畫」是根據4層標準、20個項目及5顆星等級對民調評等，「自由時報桃園市長民調雖然揭露調查時間、抽樣方式、樣本規模、抽樣誤差等重要資訊，並說明曾對樣本的性別和年齡進行加權，但在檢視民調候選人支持度與性別交叉分析結果，發現有數據內部不一致情形，故暫無法給予評分。」

游梓翔指出，《自由時報》桃園市長民調並未公布原始樣本調查資料供下載查驗，但根據該民調呈現的四位候選人「支持度」以及「性別交叉分析」結果，可以推算男女兩性在該民調樣本中所佔比例，出現彼此不一致情況。

游梓翔強調，「民調透明百科計畫」也曾針對《自由時報》在9月5日發布的台北市長民調評比，發現該民調在數字上明顯呈現兩性加總支持度，竟高於男性與女性個別支持度的不合理情況，故未予評分，加上此次發佈結果，似乎再次有數據內部不一致、兜不攏的疑慮。

游梓翔呼籲，《自由時報》必須對有疑慮的數字作補充說明，或揭露調查原始資料供外界進一步檢視，了解造成不一致的原因，以免影響民調機構的社會公信。

《自由時報》民調指出，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬支持度以29.1％，領先國民黨候選人張善政24.61％；另外，勝選看好度上，鄭運鵬為26.17％，張善政為24.51％，賴香伶為0.68％，鄭寶清為2.83％，有45.8％沒有意見。