近期網路平台買保險及開放純網保話題不斷，將有望帶來嶄新的助力，2022年8月Money101消費者保險行為調查顯示，與2022年1月的消費者純網保市調相比，消費者擔心個資外洩的比例從41.62％降為29.82％。而32.30％消費者表示對於網路投保相當有信心，主要原因是網路投保相對會有些優惠。市調結果顯示，受訪者網路投保特定保險方案，像是汽機車強制險、旅平險或寵物險（37.76％）、無使用網路投保（27.17％）、經常使用網路投保（24.81％）、尚未購買保單（10.26％）。

Money101行銷公關張書敏表示，後疫情時代也反應了國人對於健康管理趨勢，經市調顯示人壽保險、健康保險、年金保險是前三大消費者主要會規劃投保的項目，顯示消費者對於健康議題與醫療保障的重視，更願意投入預算建構完整的保險保障。國人每月保險預算分配平均落於2,000～10,000元居多。另外，國內生育率屢屢降低而家中寵物毛孩比例高升，針對毛孩的保障也特別調查，21.38％消費者考慮投保寵物險，受訪者有意願或是已投保寵物險的年繳費用為1,000元以下的26.43％、1,001～3,000元的14.60％、3,001～5,000元的13.23％、5,001～7,000元的4.38％、7,000元以上的2.03％、無寵物者則為39.33％。

家有一毛孩，如有一寶，若尚未投保寵物險可考慮慈善公益活動「守護毛孩，愛要即時」，由Money101與富邦產險攜手你投保我捐贈，共同支持社團法人台灣之心愛護動物協會，提高大眾對浪浪犬貓繁殖的議題認知與重視，為更多浪浪犬貓的生命點燃希望。

調查也顯示，22.5％受訪者在一年內會考慮更換產險公司，由此可知，對於一些變動性高、期間短的產險來說，產險品牌競爭激烈，因此要在消費者心目中佔有一席之地，並不容易。轉換投保的主要因素多為親朋好友推薦30.77％、理賠申請流程與撥款速度18.24％、業務員推薦13.90％、服務人員的專業程度13.85％、店家推薦，如車行12.08％、該公司財力穩定健全11.17％。

透過調查，除了看見消費者對於保險規劃與趨勢外，也發現保險電商及純網保的發展潛力，逾半數（62.08％）消費者未來有意願透過網路投保，尤其是產險讓消費者可自行彈性透過網路投保，不必大費周章詢問業務員，就可以迅速得知保單內涵蓋的保障與資訊。2022年8月消費者保險行為調查為Money101針對20歲以上民眾自2022年8月12日至8月16日止，於網路問卷調查，共回收3,200份有效樣本，此市調為抽樣調查結果。