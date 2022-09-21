有網友發現今年出事的李易峰曾和吳亦凡曾一起主演名導馮小剛的電影《老炮兒》，兩人先後因為私下男女德行問題觸法，吳亦凡因涉嫌強姦罪被拘捕，李易峰則因多次嫖娼遭行政拘留，這讓許多網友嘲諷找兩人拍片的馮小剛「獨具慧眼」，不料李易峰這事過去沒多久，《老炮兒》中的演員張一山被爆料吸毒，掀起大陸網友的熱議。

陸網爆料張一山被警察抓了，爆料圖片中提到：「某個男藝人進去了，前幾天進去就有風聲了，今天我實在好奇就去和朋友確認了，目前經紀團隊在控制平台上的爆料發酵，只要爆料沒上熱搜熱度沒起來就不會去闢謠，畢竟闢謠就會被通報，當然頭鐵的話後續闢謠見真章」，該名網友還用流星的表情符號代稱，這讓許多網友聯想到童星張一山，他過去的角色名字就叫「劉星」。

貼文一出，有網友透露「早前就有傳聞說他吸毒」，有網友更直接推測「他瘦成那把樣子又沒什麼作品要故意瘦身，真的合理懷疑吸毒了」。

張一山遭網友爆料被抓。（圖／微博）

張一山遭網友爆料吸毒。（圖／微博）

面對該項傳言，許多人紛紛呼籲工作室回應，張一山工作室於今（21日）晚間發文澄清：「作品即將下架、吸毒、嫖娼等不實信息誘導廣大網路用戶對張一山先生產生嚴重誤解，給張一山先生的工作及生活造成了嚴重的不良影響」，工作室強調張一山的一切演藝工作均在正常進行中，請網路用戶停止傳播不實訊息。

張一山工作室嚴正澄清。（圖／微博）

不過有網友聯想到之前的吳亦凡和李易峰也是發過聲明澄清，沒想到最後都被官方打臉，紛紛留言：「希望這個聲明是真的」、「現在的聲明好像沒有公信力了……」、「上面兩個發聲明的已經……」、「沒事就行，我可是看家有兒女長大的啊」、「還是再觀望一下吧……明星的聲明已經沒有公信力了」也有粉絲力挺偶像「嚴正聲明！清者自清！」、「支持山山」。

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