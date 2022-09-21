2022跨聯盟籃球邀請賽21日P. LEAGUE+未來之星隊（PLG RISING STARS）與T1聯盟台南台鋼獵鷹對壘，獵鷹隊在兩名後衛谷毛唯嘉、李漢昇及胡凱翔聯手攻下69分帶動下，107比89擊敗PLG新秀隊，獵鷹目前2勝2敗在所屬分組暫居第3，PLG未來之星則是1勝2敗暫居分組第5。

跨聯盟籃球邀請賽集結PLG、T1、SBL及中華男籃培訓隊共12支隊伍與賽，讓各聯盟球隊切磋球技，今天台鋼獵鷹則是比賽中取得雙位數領先，繼周一新北中信特攻取勝PLG新竹街口攻城獅後，獵鷹隊代表T1聯盟再挫PLG勁旅。

台南台鋼獵鷹隊教頭劉孟竹指出，雖然球隊獲勝，但整體在新球季開打前還有修正空間，透過跨聯盟賽事找到球隊想朝什麼方向，此役團隊三分球命中率46.4％是不錯表現，成為得分破百的助力。

台鋼獵鷹新秀谷毛唯嘉攻下24分，隊友李漢昇22分、7籃板、6助攻，胡凱翔23分，另一位新人韓杰諭12分、10籃板同樣表現不俗，由於PLG未來之星隊有不少同梯及自己健行科大隊友，谷毛唯嘉賽後坦言，賽前就很期待，「心情上相當亢奮，所以一開始有點綁手綁腳，隨著比賽進行心情比較緩下來，專注為球隊貢獻。這場對我和韓杰諭來說也是很好的證明機會，希望新賽季也有好表現。」

高中、大學都與谷毛當過隊友的PLG台北富邦勇士新秀陳范柏彥，認為對上熟悉的前隊友最難防守，但對抗心情上沒特別感覺，比較專注場上力求幫助隊友有好成績。

PLG未來之星隊教練陳世念表示，台鋼獵鷹兩名後衛谷毛唯嘉、李漢昇快又刁鑽，這場球球隊輸了，但從對手身上學到很多，但他肯定這批PLG新秀的實力、拚勁。

胡凱翔（右）進帳23分。（中華籃協提供）

李漢昇（前）22分、7籃板、6助攻。（中華籃協提供）