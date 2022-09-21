看好台灣離岸風電未來商機，西門子歌美颯21日舉辦台中機艙廠擴建動土典禮，積極打造台灣成為亞太區離岸風電樞紐的決心。

西門子歌美颯過去再台中港已有第一期風機組裝廠，供應8MW風機給沃旭能源大彰化西南東南風場及達德能源允能風場，為了滿足後續海龍風場及未來區塊開發所需國產化要求，西門子歌美颯二期機艙廠規劃興建兩棟新廠房與一棟新倉儲，進行離岸風機機艙的在地生產。

西門子歌美颯再生能源離岸風電執行長Marc Becker表示，對於擴大3倍投資台灣並持續引領台灣的綠能轉型深感期待。感謝台灣政府設立透明的離岸風電政策與明確的風場規劃，促使全球風機設備領導品牌西門子歌美颯，於2016 年建置台灣的第一座離岸風場，並在2017年來台設立亞太營運辦公室。特別是台灣與台中港積極發展離岸風電的精神，與西門子歌美颯殷切佈署台灣成為亞太區離岸風電樞紐的計畫不謀而合，更加堅定我們深根投資台灣的信心。

西門子歌美颯亞太區離岸風電營運發展董事長倪邇思 (Niels Steenberg) 表示，2021年臺灣第一顆在地組裝的機艙誕生於西門子歌美颯臺中機艙廠，目前它們已高聳矗立於臺灣海峽，穩定提供乾淨能源，對此我感到非常與有榮焉。期待藉由西門子歌美颯臺中機艙廠的擴建，攜手本土供應鏈打造臺灣成為亞太區離岸風電出口樞紐。