訊連科技（5203）稍早公告，旗下金雞玩美移動原本規劃在美國NASDAQ上市，現將改至美國紐約證交所掛牌，目前上市進度仍由美國證券交易委員會（SEC）審查中。

訊連公告指出，原先玩美移動擬於NASDAQ上市，現在改至美國紐約證交所掛牌，為合併雙方合意，主要是為配合公司營運發展及促進股東利益，合併以及掛牌作業完成後，玩美移動仍為存續之上市主體。不過，玩美移動改變上市地點，加上第三季邁入尾聲，也代表原先規劃第三季赴美掛牌時間將不如原先預期。

訊連今年3月公告旗下轉投資之玩美移動將透過SPAC方式於第三季在美國上市，估值上看14億美元（約新台幣393億元）。訊連持股玩美移動36.3％，原始成本為3,600萬美元，約為1股1美元，至今已成長10倍達3.66億美元，帳上獲利估算已超過10倍。

訊連董事長黃肇雄先前也表示，未來訊連經過一年閉鎖期後，不排除在2023年處分玩美移動部分持股，處分利益將與股東、員工分享，同時也將保持一部分股權，未來兩家公司也將有業務上的綜效。