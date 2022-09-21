高揚凱說，將籌組富有「功能性」的志工服務團隊，盼透過地方上具備專業背景的人士和鄉親，結合公部門、醫療院所與律師事務所等單位、組織不同功能的志工團隊。（高揚凱競辦提供／游念育台北傳真）

高揚凱承諾當選後將於大安、文山兩處設立服務處，服務不打烊，絕對不會落跑。（高揚凱競辦提供／游念育台北傳真）

台北市大安、文山區市議員參選人高揚凱認為，「在地」與否雖不是選舉的必要條件，卻很關鍵，若選區就是自己的家鄉，對於公眾事務的關心絕不僅止於冰冷的績效數字，更多的是對土地的關懷與人情的連結，這裝不來，也演不了。高揚凱追求勝選，拚一個為大家服務的機會，更重要的，是一個回饋家鄉，對抗不公不義，讓家園更好的「戰鬥」精神。

高揚凱說，議員服務處並不稀奇，多數市議員大多會設立，他將籌組富有「功能性」的志工服務團隊，盼透過地方上具備專業背景的人士和鄉親，結合公部門、醫療院所與律師事務所等單位、組織不同功能的志工團隊。

他表示，舉凡危老建築檢查、衛教諮詢與行動健檢、防疫宣導或法律扶助，絕不是曇花一現的競選文宣或是「有就好」的敷衍了事，高揚凱承諾當選一定做到，歡迎市民好朋友給他建議，讓服務團隊真正了解問題、解決問題。

高揚凱說，自己在興隆路長大，是貨真價實的「文山囝仔」，求學階段就讀靜心中小學，高中就讀位於老泉里的東山高中，高三晚自習每天擠校車的回憶仍歷歷在目。

他指出，東吳大學畢業後赴倫敦大學攻讀管理學碩士，決心參選前擔任民間企業CEO與文山區民防大隊副大隊長；他希望運用自身的管理學專業與營造相關實務經驗，翻轉家鄉的積弊沉痾，為大安文山注入年輕新活水。

高揚凱說，今年3月，他在土地公聖誕當天宣布參選，期許自己效法「土地公精神」，忠實守護鄉里，為大安區、文山區的市民全方位服務，把關住宅安全、增加行動醫療據點、爭取環南線盡速通車。

他承諾當選後將於大安、文山兩處設立服務處，服務不打烊，絕對不會落跑，鄉親有需要時，高揚凱都在，拜託鄉親父老把高揚凱當作自己的子弟來牽成，讓文山鄉親彌補30年來没有正港在地市議員的痛。