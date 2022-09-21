台東縣池上鄉18日下午2時44分發生規模6.8超大地震，今（21）日也是921國家防災日，民進黨新北市長候選人林佳龍今日就在臉書上喊出了4大政策，將加速翻新新北的危老住宅，以「專案指定、專家進場、增加預算、加速進度」 四大做法，以「一坪換一坪」的方式，期望在4年內核定4萬戶都更，期望提升新北市的防災韌性，降低未來災害來臨時的傷害。

林佳龍在臉書上PO出一篇「921國家防災日－積極發展城市韌性」的文章表示，台灣位處地震帶，一次又一次的地震，提醒民眾必須重視建築的耐震，才能住得安心，特別是危老建築必須透過更完整的都市計畫，加速辦理都更，才能讓每一個人不再擔心受怕。林佳龍強調，「建築是給人住的，打造城市韌性，要先看見人的需求，才能設計出安全的家，建立安全的居住環境」。

林佳龍也表示，他已經提出了四大都更政見、加速翻新新北的危老住宅。同時更邀請了台灣區防火安全建築材料協進 會、中華民國消防設備師（士）協會、台灣消防發展與交流協會、台灣消防器材工業同業公會，公布「災防大韌性」的政見，以「四大策略、八大政策」來向市民朋友報告，如何 #打造韌性災防城市，優化城市公共安全，首先是「推動建物安全主動監測」，加速危老建築的都更，以「專案指定、專家進場、增加預算、加速進度」 四大做法，以「一坪換一坪」的方式，期望在4年內核定4萬戶都更，來加速危老建築，維護公共安全與都市景觀。

再來則是「強化防救災機制與組織」，林佳龍指出，防救災區級化，以新北市 29 區為單位，針對各區潛在災害特性進行最嚴重境況推演，確認各區災害脆弱性、掌握各項應變所需資源與待補強項目，提升 29 區防災韌性。全市皆做好教育訓練與編組演練，儲備自保、自救與互救能量；第三則是「補齊救災能量與設備」，增加消防救災人力 400 名，更新救災裝備、汰換新式消防車輛、引進新式救災器材及通訊裝備。為保障基層警消健康權，推動警消兩班制，並逐年降低服勤工時。並提供警消社會住宅，及預留消防分隊勤務宿舍。建立地下層災害應變中心，建置無線電、衛星、微波、網路等多元系統，確保應變救災及通訊能力不中斷。

最後則是「​擴大公私協力」，將培育全事故防災士，透過擴大韌性社區及防災士培育，提升新北市跨行政區救災及公私協力民間聯防機制，強化新北災害防救據點整備及運作。同時也納入民防及社區保全協力防救災，緊急救災時，納入民防、社區保全人員及防災志工，建立政府與企業面對各種事故時，整合各單位資源的全事故整合緊急應變機制。透過補助民間志工的救災器材，建構社區緊急應變隊伍，讓民間團體及政府攜手共同救災。