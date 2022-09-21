台東池上鄉18日發生規模6.8地震，總統蔡英文召開中央防災會議時，匆匆唸完預先準備的稿子後，便起身離去，加上慈濟採購疫苗時遭勸阻，引發議論。蔡英文今(21日)前往花蓮、台東等地關心災情，行程中也會晤證嚴法師，國民黨台北市議員候選人高揚凱質疑，蔡前往花東探視，都有最大效益化的精密算計，包括順便去之前被媒體人周玉蔻打得體無完膚的慈濟一趟。

高揚凱21日在臉書貼文表示， 台東池上鄉18日發生規模6.8地震，蔡英文居然在選舉行程結束後，晚上8點才到中央災害應變中心，召開中央防災會議，並且匆匆唸完預先準備的稿子後，便起身離去。雖然蔡英文21日再到花蓮、台東等地勘災，但這些行程，還是經過精密的計算，而非真心關懷受災的老百姓。

高揚凱接著指出，花東長期以來，就被視為是藍營的票倉，蔡英文肯來，已經是非常不容易。若非輿論炸鍋，怎麼可能短短兩天內，勞動蔡英文前往花東探視，但是這一切都有最大效益化的精密算計。既然老百姓生氣了，非去不可，也要把效益最大化，那就順便去之前被媒體人周玉蔻打得體無完膚的慈濟一趟，剛好一併安撫一下，表達蔡英文的善解人意。去一趟非我民進黨管轄之地，還能幫疫苗事件止個血，一舉兩得，豈不美哉？

高揚凱覺得，蔡英文對於花東毫無情感的冷血行為，以及鴉雀無聲只想走個過場的民進黨，如果想要台灣脫離內憂外患的困境，必然要廣大的選民一起來下架這些腦子裡只有選舉跟算計的政治人物。