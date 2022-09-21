洪一峰曾創作許多經典歌曲，流傳至今仍耳熟能詳。（財團法人洪一峰文化藝術基金會提供）

「寶島歌王」洪一峰在2010年病逝，享壽82歲。他的3位兒子洪榮宏、洪敬堯、洪榮良十分思念父親，日前宣布由財團法人洪一峰文化藝術基金會與中華文化總會共同主辦「黑狗兄返來了-寶島歌王洪一峰10周年紀念特展」將於23日開展，更邀來周杰倫、吳宗憲、庾澄慶、詹雅雯、彭佳慧、盧廣仲等人獻聲力挺。

執行長洪榮良透露這次展覽的品項，有許多是洪一峰遺孀洪陳淑梅女士過去在整理家裡遺物準備贈出或丟棄前，兒子們趕緊從中挖出的一堆寶物，包括洪一峰的素描畫、歌仔簿插畫和許多未公開的創作真跡，因為策展而翻出洪家族譜等，還意外發現原來洪一峰曾是大地主後代，卻和音樂結伴一生。

談到這次展覽，洪榮宏表示：「為完成父親遺志，基金會在2010年創立，致力傳承台灣音樂歌謠文化，並創作更多屬於台灣的音樂藝術。本次紀念展，特別回到父親的出生地萬華『剝皮寮歷史街區』展出，希望喚起大家共同的回憶。」