近期台股持續震盪，投信法人表示，觀察台股目前本益比約10～11倍，相較長期平均偏低，隨著下半年新機備貨需求拉抬下，製造業訂單小幅回升，預估中長線仍有上漲行情，可關注本益比擴張狀況，逢回加碼績效表現佳的台股基金。

華南永昌投信永昌基金經理人盧彥瑋指出，新台幣仍將持續承受來自資金回流美國的貶值壓力，不利台股資金面動能，建議仍聚焦較無庫存調整問題且現金營運周轉能力較強的公司，可觀察存貨周轉、應付帳款周轉能力、應收帳款周轉能力等數值變化，以判斷個別公司的營運體質強弱。

展望台股後市，盧彥瑋表示，短線上可追蹤國內製造業PMI細分項指數，研判生產活動轉強的時間點，且由於目前新台幣貶值壓力大，不利電子權值股走勢，尤其具庫存調整壓力個股，近期更面臨訂單下修壓力，可轉向關注IC設計服務、半導體設備等類股；中長線仍看好台股產業結構受惠半導體、5G升級，以及生技、綠能產業發展趨勢，且預估下半年為今年GDP年增率成長高峰，建議可持續關注逢回加碼績效表現佳的台股基金。

施羅德台灣樂活中小基金經理人葉獻文指出，在投資布局上，以台股的主流科技股而言，預期PC產業仍處庫存去化期，2023年也將持續衰退，但手機產業可望於今年底落底，明年回復成長態勢。至於伺服器產業方面，Intel市占率持續流失下，將積極推出個人電腦新平台與資料中心的服務，才能與AMD競爭，在此態勢下，主要代工廠台積電可望受惠，也是台灣科技業翻身的機會。另外，ESG概念股也是在能源危機下相對強勢的產業，投資人可汰弱留強，選擇前景較佳的產業類別逢低布局。