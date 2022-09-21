Panasonic蒸烘烤微波爐再革新，自動料理食譜多達396道，並搭載64眼紅外線偵測溫度。（吳松翰攝）

Panasonic日本製滾筒式洗衣機，使用約65度的溫風烘乾高級衣物，不傷衣料。（吳松翰攝）

透過Home IoT串聯，外出時能透過手機遙控洗衣，讓家事更便利。（吳松翰攝）

Panasonic極潤奈米水離子吹風機，水分可提升20％，滋潤頭皮。（吳松翰攝）

Panasonic蒸氣電熨斗新品，強力噴射蒸氣迅速撫平皺褶。（吳松翰攝）

隨著智能科技物聯技術日趨成熟，及新冠疫情帶來的衝擊，民眾對於生活的渴望也愈來愈往健康和智慧便利靠攏。日系家電Panasonic舉辦2022年秋季新商品發表，以「Make New美好生活」為主題，健康為核心，為家電注入新智能科技，擴大智慧健康家電陣容。

考量消費者對於食材保鮮與便利料理需求，Panasonic全新日本製電冰箱，搭載IoT重量檢知盤，透過Smart App管理冰箱食材份量，如外出採買時，可啟動AI-ECONAVI讓冰箱提早預冷，為稍後要冰的食材調整最適合的溫度。此外，全新調理家電也讓料理更輕鬆，搭配整水器、洗碗機、蒸烘烤微波爐等，打造居家自煮便利生活，其中高規的蒸烘烤微波爐，技術再革新，搭載64眼紅外線偵測溫度，並多達近400道食譜，深獲喜愛高科技的料理新手青睞。

看好疫後重視衣物潔淨，Panasonic推出全新滾筒式洗衣機，17公斤的大容量也是業界最小體積，加上5大潔淨護衣科技，滿足消費者注重衣物清潔與舒適的需求，透過Home IoT串聯，外出時也能透過手機遙控洗衣。

而與日本同步的Panasonic極潤奈米水離子吹風機，突破傳統技術，高滲透的奈米水離子，能滲入秀髮毛麟片，護髮同時滋潤頭皮，並搭載最大風量與智能溫度感測器。Panasonic日本頂級A La Uno全自動洗淨功能馬桶，及自動掀蓋、纖薄美型的溫水洗淨便座，也提供最佳如廁體驗。