特斯拉撞死騎士！25歲駕駛遭起底「建設小開」 父道歉了

苗栗縣造橋鄉省道台1線106公里處昨（20日）下午發生1名男機車騎士停在路中準備過馬路，遭到1輛特斯拉衝撞，騎士摔飛墜地、送醫不治；而肇事的特斯拉車主年僅25歲，家中開建設公司，父親出面道歉稱，特斯拉是他買給兒子的，當時兒子從學校返家，對死者家屬深表歉意，坦言兒子遇到了就得面對。
20日下午16時30分，苗栗縣造橋鄉龍昇村龍湖宮前的台一線106公里處，62歲王姓騎士騎機車由南往北行駛，過程中行駛至路中央準備轉彎，就遭後方25歲林姓男子所駕駛的特斯拉轎車撞上，王男遭撞飛30米後重摔，當場失去呼吸心跳，機車成廢鐵，王男送醫急救後仍告不治，確實肇事責任正由警方釐清中。
據《東森新聞》報導，林男家中是開設建設公司，父親回應，林男在學校成績優異，建設公司的部分業務平時會交給兒子處理，而肇事的特斯拉是他9月買來掛在公司名下、送給兒子的禮物，當天兒子是開車回學校領獎學金，回程時發生意外，對於死者家屬深表歉意，坦言兒子遇到了就得面對。
由於肇事路段對面正是知名的坤輿掩埋場門口，18日上午反坤輿團體才將鎮守大門的玄天上帝請回，結束長期抗爭，不料神明一走就發生死亡車禍，也有民眾認為因抗爭結束，原本放在路面的交通錐全部收回，駕駛才降低注意而超速行駛，加上該路段是坡頂彎道，難注意前方有待轉機車，才不慎肇事。
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