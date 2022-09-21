席琳娜戈梅茲在IG分享紀錄片前導預告。（截圖自IG）

美國小天后席琳娜戈梅茲（Selena Gomez），在今年7月滿30歲後，正式揮別年輕世代、邁入更成熟的人生階段，對於步入人生新的旅程，她近日推出紀錄片《席琳娜戈梅茲：傾聽我心》（Selena Gomez： My Mind and Me）回首過去十餘年的星途。

席琳娜戈梅茲於2002年，在迪士尼的全美才藝比賽中被挖掘，從客串兒童電視劇、組團推出專輯至單飛成為歌手，很快地躍身成為年輕世代最受歡迎的歌手。專輯銷量超過2100萬張、串流平台點擊次數超過450億次，今年她推出西班牙語專輯《解放／Revelación》，更獲葛萊美獎「最佳拉丁流行專輯」提名，自製影集《破案三人行》也獲得艾美獎提名「喜劇類最佳影集」，讓她成為艾美獎史上第2位入圍艾美獎的拉丁裔女製作人。

不過在風光背後，備受關注的感情生活、因身材所造成的風波，嚴重影響心理健康，讓她在4年前選擇暫別網路世界，為身心靈調養。近期回歸後，她一改個人社群媒體風格，透過自身力量分享心理健康的重要性，也希望能以自身經驗呼籲相同為此困擾的人，真實幸福感的重要性。她今（21日）也在IG分享前導預告，並寫下：「我們有時覺得無法跟自己好好相處，甚至難以呼吸...但我不會改變我的人生。」

《席琳娜戈梅茲：傾聽我心》將於11月4日在Apple TV＋上線。