新光三越Apple iPhone 14 128G不挑色，扣27萬9000點即可純點兌換。（新光三越提供）

新光三越南西店倩碧水磁場大排長龍組，特價1970元，價值5100元（3.8折）。（吳奕萱攝）

新光三越SHU UEMURA美少女戰士限量無痕粉底組，特價3420元，價值3800元（9折，新品）。（新光三越提供）

新光三越COACH BANDIT單肩手袋 推薦價2萬5800元（新品上市）。（新光三越提供）

百貨周慶陸續開打，新光三越首波由台北南西店等領軍，10月6日起接力登場，看好疫後商機及人潮復甦，全台新光三越今年周慶目標衝208億元。

新光三越首波周年慶登場，10月6日（四）起台北南西店、桃園站前店、台中中港店、嘉義垂楊店、台南中山店與高雄三多店，共6家分店同步開跑。南西店店長劉智婷表示，迎接疫後新常態，化妝品豐富的南西店，今年商品組數最多、資源也最強，檔期推出特惠組多達80萬組，組數比去年周慶成長1成，折數4.5折起，相當划算。過去兩年化妝品比較辛苦，今年疫後化妝品銷售回升，也沒有船期延期的問題，供貨恢復正常，故看好今年周慶的表現，南西店周慶全館業績預估20.3億元，對比去年約可成長6％。

新光三越skm points今年也首度加入周年慶，推出「滿千元贈千點」擴大回饋，化妝品單筆滿2000元送2000點、全館累計5000元送5000點，名品、大家電、法雅客、[i]Store單筆滿萬元送5000點，首五日skm pay指定業種單筆滿萬送萬點，回饋點數不限單店使用，可全台跨店、線上線下兌換，點數效期至明年1月底，較過往周年慶回饋方式更加彈性，除了折抵消費外，也能扣點兌換豐富商品、抽百萬賓士GLA等。本次也聯手義大利Pininfarina推出的亞洲獨家義式精品廚具、日本BALMUDA美學家電等扣點兌換。

看好化妝品爆發，新光三越聯手6大美妝品牌推出獨賣商品，JO MALONE LONDON名廚系列香氛工

藝蠟燭、SABON茉莉花語柔嫩美體組、Clé de Peau Beauté幻耀星空系列光采蜜粉、及LANCOME、MAC、LOCCITANE獨家首賣商品；還有ESTEE LAUDER年輕無敵膠原霜組、SHU UEMURA美少女戰士聯名彩妝、LANCOME超緊顏三效精華組、Clé de Peau Beauté共4大話題新品，搭配化妝品區單筆滿2000元送2000點skm points。