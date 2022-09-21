韓國世界級天團防彈少年團（BTS）在6月初宣布暫停團體活動後，不僅為演藝圈投下震撼彈，他們的兵役問題也浮上檯面，因為這幾年對於他們是否要當兵爭議不斷；近日韓國國防部部長受質詢時被問及BTS兵役問題，他也做出回應，「防彈少年團並無例外」。

防彈少年團近年實屬全球最紅偶像團體，但成員中年紀最長的Jin至今尚未入伍，相較於其他男團同樣是1992年出生的人，不僅已入伍有的還退伍了，被多次懷疑有特權；儘管事後有報導指出，Jin有申請延後服役到年底，但還是難逃黑粉針對。

而不久前也傳出韓國政府考量防彈少年團對國家形象、經濟帶來的正面效益，考慮尋求服兵役以外的替代方案，還特地針對防彈少年團兵役問題進行民調；綜合韓媒報導指出，由韓國國會國防委員會委託調查機構民調的結果顯示，有60.9%的人贊成代替服役，但也有部分人不認同，表示民調不能作為免役根據。

在防彈少年團兵役問題燃燒下，韓國國防部部長20日接受質詢時，被問到相關議題，坦言目前在服兵役義務的公正性上，很難擴大代替服役制度，意即防彈少年團還是得入伍當兵「並無例外」；此聲明也讓韓國網友正反意見兩極，有的認為趕快去當一當履行義務，也有粉絲很捨不得他們受到輿論。