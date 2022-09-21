徐定禎競選總部軍容壯盛，徐定禎表示，我們準備好了！請苗栗人勇敢站出來，一起翻轉苗栗、政黨輪替，改變苗栗的命運。(摘自徐定禎粉專)

民進黨苗栗縣長候選人徐定禎今日（21日）成立競選總部，競選主委柯建銘、民進黨立院黨團幹事長羅致政、立委湯蕙禎以及客委會副主委鍾孔炤都出席力挺，還有苗栗隊鎮長、議員候選人都齊聚展現團結。徐定禎表示，我們準備好了！請苗栗人勇敢站出來，一起翻轉苗栗、政黨輪替，改變苗栗的命運。

徐定禎今（21日）在臉書粉專貼文表示，今天上午競選總部成立揭牌，今年的競選團隊軍容壯盛，柯建銘、執行長鄭宏輝、總幹事羅致政以及執總郭俊銘等民進黨內同志力挺，士氣高昂更勝2018年，有信心、也有實力，絕對要扳倒長年執政的國民黨；我們要用堅定的決心，告訴大家，徐定禎準備好了，這次會改寫苗栗歷史。

徐定禎點出，柯建銘強調苗栗要與中央展開「大合作大建設」，勉勵每個為了苗栗未來奮鬥的夥伴。苗栗不該成為國民黨禁臠，要翻轉苗栗、告別苗栗的舊時代，過去新竹和苗栗被稱為「民主沙漠」，現在只剩苗栗還是台灣民主拼圖未拼上的一塊。

徐定禎認為，苗栗這場三腳督選戰，是全國矚目焦點，11月26日的選舉即將決定苗栗的未來。國民黨歷經提名之亂，呈現給苗栗鄉親可能的未來，不論是國民黨提名的謝福弘，還是被國民黨開除的鍾東錦，都還是承擔著過去長期的黑金政治、地方派系的舊勢力包袱，如果讓鍾、謝當選縣長，苗栗的前途真的是一片黑暗。

徐定禎指出，選對人、會做事，可以改變一座城市。他是有經驗、做事踏實的候選人，也是唯一可以帶領苗栗開啟「大合作大建設」時代的候選人。唯有擺脫國民黨的派系黑金，苗栗才能脫胎換骨、大步向前。苗栗人要勇敢站出來，支持徐定禎，一起翻轉苗栗、政黨輪替，改變苗栗的命運。