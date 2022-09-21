九合一選舉越來越近，各政黨候選人都摩拳擦掌準備中，尤其「首都」更是兵家必爭之地。前立委郭正亮今（21）日就表示，9月23日立法院就要開議了，國民黨已經磨刀霍霍，準備採取「黨團作戰」，要搞藍綠對決了，因此郭正亮也對無黨籍台北市長候選人黃珊珊喊話「真的要小心」。

郭正亮今日在中天節目《大新聞大報卦》中指出，因為11月26日就要大選了，國民黨就這樣黨團作戰，很明顯要搞藍綠對決了，黃珊珊真的要小心，因為這個對決態勢下去，黃珊珊如果沒有起色，很容易被甩到外面去。郭正亮直言，國民黨現在就主攻兩個議題，第一個就是高端疫苗從頭到尾的決策，以及是否有利益輸送，金管會對高端在股市上不正常的現象是承認的，所以郭正亮認為，國民黨接下來一定會攻檢調「為什麼不去查」；再來就是國安局長陳明通的論文門，還有在泰國出糗的事，所以這一波國民黨搞政黨對決，加上幾個國民黨市議員滿優的，這些都會被廣義算到國民黨陣營，黃珊珊真的要小心。

郭正亮也提及，他看了一個民調發現「絕對不願意投給陳時中的民眾有55%到58%」，這些人只要是蔣萬安或黃珊珊當選都可以接受，所以選舉到最後的兩三個禮拜就會很殘酷，到最後一週時，這種三腳督下場只有兩種結果，「就是某人被錦上添花以及某人被落井下石」，郭正亮說，這次陳時中很特殊，因為他的仇恨值太高了，恐怕成為被犧牲的第三名。

最後郭正亮也強調，黃珊珊唯一的「勝選方程式」，就是支持度一定要贏過陳時中。因此郭正亮建議，在國民黨集結大軍準備要進行藍綠對決的態勢下，黃珊珊一定要想辦法擠進戰場並發揮作用，否則她的聲量一定會被壓下去，將「很容易被甩到外面去」。