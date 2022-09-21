已有70多年歷史的鹽埕第一公有市場今年2月開始動工優化，21日正式完工啟用，修繕後再現傳統木構屋頂、並強化自然採光與整體環境提升等亮點，同時未來將新進駐11個青年攤商，並在24、25日開始，舉辦「埕市鹽遊會」活動，邀請民眾走入新改造的傳統市場，體驗嶄新青銀共市的魅力與創新典範。

高雄市經發局長廖泰翔表示，這次改造是採「半半施工」，維持既有攤商能維持正常營業前提下，分期拆除多年來不同時期使用者加設的天花板與繁複層架，讓最原始也最具特色的木構屋頂及挑高「半樓仔」形式重現，同時保留可活用的原始桁架結構及樑柱，增添新木料完善整體屋體結構，加強支撐以利安全穩固。

廖泰翔指出，建築整修團隊也根據現場日照及環境條件，透過電腦軟體模擬找出最佳方案，在屋頂開設天窗引入自然光，大幅改善過往市場未開燈就顯得昏暗狀況，也避免日照直射影響攤商，同時因應青銀共市營業時間將延長至夜間需求，另使用舊木料特製再造燈具，彰顯市場今昔相互映照的歷史傳承意涵。

高雄市長陳其邁表示，菜市場除了賣商品還有濃濃的人情味，也因此對市府來說市場再生最大的意義是要保留它原本的功能，每個人在此都可以找到老朋友與過去的記憶與感情。特別是高雄在邁向現代化城市的同時，也要兼顧過去，站在過往的基礎往前走。

陳其邁說，他上任後市府總計花了2.4億元修繕44處市場，未來還有27處陸續要改善。鹽一修繕完工是新的開始，藉由舊市場引入新的力量，給予市場新生命，融合歷史的感情、共同的記憶與新的文化，讓市場恢復舊有的繁榮，可說是高雄市場文化的新典範，很感謝各單位及年輕人的投入，讓高雄更精采、更溫暖。

目前市場引入11個青年攤商的參捌地方生活團隊，涵蓋異國與傳統美食、創作料理、手作花藝、攝影古物等多元化營業內容，市場內首創的「共域區」，未來將作為市場攤商與民眾的交流空間，亦可作為用餐區。

為迎接鹽一市場修繕完工、將擴大辦理「埕市鹽遊會」，規劃「鹽埕好故事、高音埔記號及埕市記憶儲存點」三大活動，透過街區特色導覽、三大舞台音樂演出及街區遊戲探索等規劃並融入雙語元素，吸引民眾走進鹽埕，認識地方文化及活絡商業。

經發局表示，「埕市鹽遊會」預計24日活動起跑，相關活動將持續至11月13日，詳情請至經發局臉書（https://www.facebook.com/edbkh）或文總臉書（https://www.facebook.com/GACCTW）、台灣設計展官網（https://twdesign.tw/exhibition-view/25）查詢。