為了協助疫情防控期間企業的生產運作，中國人民銀行牽線建立金融支持基礎設施項目清單對接機制，協調發改委、交通運輸部、工信部等11個部委提供基礎設施「白名單」項目，與政策性開發性金融工具支持項目等名單一併發至銀行開展融資對接。

香港信報21日報導，人行表示，截至今年8月底，商業銀行已向白名單內項目授信超過人民幣（下同）3.1兆元，貸款餘額超過6,500億元。同時，支持金融機構通過銀團貸款、PPP（政府和社會資本合作）模式、購買地方政府專項債、基礎設施REITs等多種方式支持重大項目建設，有效帶動社會資金投入。

該行指出，指導政策性銀行將水利、交通等基礎設施貸款最長期限提高至35至45年，提升項目貸款與項目建設周期、營運周期、投資回報周期的適配性。今年前8個月，三家政策性開發性銀行基礎設施貸款中的中長期貸款佔比超過九成。

人行並指出，下一步將積極發揮有效投資「補短板、調結構、穩就業、帶消費」的綜合效應，加力鞏固經濟恢復基礎。